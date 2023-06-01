Шольц дал обещание Украине
Берлин готов обеспечить Киеву гарантии безопасности, сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на Welt.
Шольц отметил, что Берлин «всегда говорил» о необходимости гарантий мирного порядка после завершения конфликта.
«И Германия внесет в это свой вклад», — добавил он на саммите Европейского политического сообщества.
При этом Шольц не стал раскрывать сути этих гарантий, подчеркнув, что это еще предстоит уточнить.
Президент Украины Владимир Зеленский, который также участвовал в саммите, назвал «очень важным» пунктом гарантии безопасности.