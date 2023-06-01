Право Венгрии на председательство в Евросоюзе оспорили в Европарламенте

«Европарламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета по законодательству союза, обеспечении преемственности повестки и представлении Совета ЕС в отношениях с другими европейскими институтами; вызывает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законодательства ЕС и европейских ценностей… Европарламент просит Совет ЕС как можно скорее найти правильное решение по этому вопросу; напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено», – говорится в тексте резолюции.