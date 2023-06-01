Право Венгрии на председательство в Евросоюзе оспорили в Европарламенте
Во время пленарной сессии в Брюсселе Европарламент принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов Евросоюза (ЕС) в Венгрии. В ней он оспорил право Венгрии на председательство в Совете ЕС из-за несоблюдения ценностей альянса, а также нарушения вышеуказанного принципа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно принципу ротации ЕС, Венгрия должна принять председательство в Совете альянса летом следующего года. Всего резолюцию поддержали 442 депутата Европарламента. Ещё 144 проголосовали против и 33 воздержались.
«Европарламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета по законодательству союза, обеспечении преемственности повестки и представлении Совета ЕС в отношениях с другими европейскими институтами; вызывает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законодательства ЕС и европейских ценностей… Европарламент просит Совет ЕС как можно скорее найти правильное решение по этому вопросу; напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено», – говорится в тексте резолюции.
При этом депутат Европарламента Гвендолин Дельбос-Корфилд, которая принимала участие в написании резолюции, заявила, что вопрос председательства Венгрии в Совете ЕС долгое время отказывались обсуждать.