Блинкен анонсировал «солидный» пакет помощи Украине от НАТО

Страны НАТО и США выделят Киеву солидный пакет политической и материальной помощи Украине к саммиту лидеров альянса в Вильнюсе в июле. Об это сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен , передает «РИА Новости».

«К проведению следующего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи», — сказал он.

Ранее Министерство обороны США объявило о 39-м пакете военной помощи Украине. В него вошли десятки миллионов патронов к стрелковому оружию на сумму до 300 миллионов долларов, ракеты AIM-7, артиллерийские и танковые снаряды и другое.