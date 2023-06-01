Делегацию в НАТО могут расширить в три раза

«Делегация скоро станет одним из крупнейших представительств Финляндии в мире, так как за один год представительство должно было увеличиться почти вдвое с ожиданием, что соответствующие рабочие группы в Брюсселе и столице также будут усилены <...>. Финляндия планирует иметь в составе делегации НАТО 50 человек, что в три раза больше, чем до подачи заявки на членство», – сообщил источник.