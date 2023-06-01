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Делегацию в НАТО могут расширить в три раза

Финляндия хочет увеличить свою делегацию в НАТО до 50 человек. Об этом сообщает Euractive со ссылкой на источники среди чиновников альянса.

Делегацию в НАТО могут расширить в три раза
© РИА Новости

«Делегация скоро станет одним из крупнейших представительств Финляндии в мире, так как за один год представительство должно было увеличиться почти вдвое с ожиданием, что соответствующие рабочие группы в Брюсселе и столице также будут усилены <...>. Финляндия планирует иметь в составе делегации НАТО 50 человек, что в три раза больше, чем до подачи заявки на членство», – сообщил источник.

Помимо этого, Финляндия «в ближайшие недели и месяцы» получит место в штаб-квартире НАТО в Брюсселе – сейчас представители страны располагаются в старом здании НАТО, которое было построено ещё во времена холодной войны. Точной даты смены штаб-квартиры пока нет – источник в альянсе отметил, что фактический переезд может затянуться до двух лет из-за вопроса обеспечения безопасности. Уточняется, что при обустройстве штаб-квартиры НАТО должны учитываться стандарты национальной безопасности, которые отличаются в разных странах.

Ранее в НАТО предупредили о долгом процессе интеграции Финляндии.

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