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В Госдуме высказались о вероятности новой мобилизации

Вопрос о всеобщей мобилизации в Госдуме на данный момент не обсуждается, поскольку острая необходимость в ней отсутствует. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Россия столкнулась с проблемой из-за продажи нефти Индии

Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за расчетов в рупиях за продажу нефти Индии, сообщает Bloomberg.

За год Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — импорт сырья вырос в 14 раз и составил 162,2 миллиарда долларов. При этом в торговле между странами сложился аномальный профицит: разница импорта Индии из России и ее экспорта в РФ по итогам 2022 года увеличилась до 31,8 миллиарда долларов, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. По итогам первого квартала 2023-го года профицит вырос в пять раз по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

В ЕС заявили об отказе Киева продлевать соглашение о транзите газа с РФ

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил в эфире телеканала ORF со ссылкой на украинского министра энергетики Германом Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

В Турции обнародовали окончательные итоги выборов президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг признан победителем выборов главы государства по итогам второго тура голосования 28 мая.

Соответствующие окончательные итоги выборов обнародовал глава Высшего избирательного совета (центризбиркома) Турции Ахмет Енер в эфире местных телеканалов.

Зеленский начал сомневаться во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление республики в НАТО «становятся все более и более отдаленными». Его слова приводит молдавское агентство Agora.

1 июня украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Журналиста Попкова назвали руководителем теракта в деле о гибели военкора Татарского

Журналисту Роману Попкову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно предъявили обвинение в руководстве терактом, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Обвинение предъявлено по части 4 статьи 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта). Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы.

Для российских водителей изменились правила въезда в Евросоюз

С 1 июня 2023 года российским водителям, планирующим въезд в Великобританию, Швейцарию и Евросоюз, необходимо будет получать полис приграничного страхования, пишет РИА Новости.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании, предполагающих взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта», прекращается с 1 июня этого года.

Лукашенко рассказал о планах Запада по смене власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Об этом он заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает БЕЛТА.

Самолет Sukhoi Superjet 100 частично потерял управление

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Месси сыграет свой последний матч за ПСЖ