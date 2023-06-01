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Венгрия назвала неприемлемым обучение солдат ВСУ под флагом НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия назвала неприемлемым обучение солдат ВСУ под флагом НАТО
© globallookpress.com

Венгерский министр подчеркнул, что в НАТО должны избегать прямого столкновения с Россией.

Также Сийярто заявил, что в альянсе сложился консенсус по поводу того, что членство Украины в НАТО не должно обсуждаться на саммите, который пройдет в июле в Вильнюсе.

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки ранее заявил, что страны ЕС, поставляющие Украине оружие, рискуют собственной безопасностью.

Он подчеркнул, что власти Венгрии решительно отвергают боевые действия, выступают за прекращение огня и мирные переговоры.

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