Венгрия назвала неприемлемым обучение солдат ВСУ под флагом НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО . Об этом сообщает РИА Новости.

Также Сийярто заявил, что в альянсе сложился консенсус по поводу того, что членство Украины в НАТО не должно обсуждаться на саммите, который пройдет в июле в Вильнюсе.