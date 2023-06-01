СМИ: человек погиб, еще трое пострадали при стрельбе на востоке Франции

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в историческом центре города Нантюа на востоке Франции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

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По их информации, неизвестный открыл огонь в кафе и смертельно ранил 19-летнего человека. Еще один 31-летний пострадавший получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Еще двое получили легкие ранения, им оказали помощь на месте.

По словам очевидцев, место происшествия стрелок покинул пешком. Предположительно, он мог укрыться в квартире на улице де л'Отель-де-Виль.

На данный момент полиция перекрыла район. Учащимся школ запрещают покидать образовательные учреждения. Силовики советуют жителям оставаться дома и избегать оцепленной улицы.