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Зеленский начал сомневаться во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление республики в НАТО «становятся все более и более отдаленными». Его слова приводит молдавское агентство Agora.

1 июня украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

«Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что наконец «пришло время решений», НАТО в ходе саммита этим летом должен объявить о предоставлении членства Украине.

Также Зеленский заявил, что его страна готова вступить НАТО и ждет, когда к этому будет готов сам альянс.

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