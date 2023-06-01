Зеленский встретился с главой Еврокомиссии в Молдавии

Президент Украины Зеленский встретился с главой ЕК фон дер Ляйен на саммите в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщила глава ЕК на свое странице в Twitter.
В четверг украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
"В Международный день защиты детей мы хотим привлечь внимание всего мира к бедственному положению украинских детей", — написала глава ЕК под фотографией с собой и Зеленским.
Ранее также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проведут трехсторонние переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе