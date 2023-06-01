Польша отправила Молдавии шесть самолетов с оружием

Власти Польши передали Молдавии большой груз с оружием, боеприпасами и оборудованием для оснащения полиции страны на фоне "попыток внутренней дестабилизации" в этом государстве. Об этом заявил в четверг в Twitter глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Независимая и суверенная Молдавия, противостоящая попыткам внутренней дестабилизации, нуждается в нашей поддержке! Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз - два самолета Hercules и четыре самолета CASA оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД", - написал министр.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также недовольна решением руководства страны увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица.