В Белоруссии обвинили оппозицию в запросе денежной поддержки у Запада

Белорусские оппозиционеры запросили у Запада денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает ТАСС.

«Все наши недоброжелатели, сконцентрированные в настоящее время за рубежом, опираются на составляющую тех беглых (оппозиционеров — прим. «Ленты.ру»), которые находятся в Вильнюсе и Варшаве», — сказал Тертель.

Он добавил, что существует целая «прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег», а также обвинил этих людей в подрывной деятельности в отношении Белоруссии.