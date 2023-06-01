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В Белоруссии обвинили оппозицию в запросе денежной поддержки у Запада

Белорусские оппозиционеры запросили у Запада денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает ТАСС.

В Белоруссии обвинили оппозицию в запросе денежной поддержки у Запада
© РИА Новости

«Все наши недоброжелатели, сконцентрированные в настоящее время за рубежом, опираются на составляющую тех беглых (оппозиционеров — прим. «Ленты.ру»), которые находятся в Вильнюсе и Варшаве», — сказал Тертель.

Он добавил, что существует целая «прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег», а также обвинил этих людей в подрывной деятельности в отношении Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в стране. По его словам, в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований.

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