Скончался Серхио Кальдерон , фактурный мексиканско-американский актер. Кальдерон - это капитан Вильянуэва из третьих "Пиратов Карибского моря" и Хосе - та самая говорящая голова на палке из первых "Людей в черном".

Плюс на счету артиста еще минимум полсотни проектов - "Все к лучшему", сиквел "Знакомства с Факерами", жуткий хоррор "Руины", где Серхио сыграл майяского предводителя, "Человек в золотой маске", "Команда "А". Также он появлялся в "За пригоршню динамита" Серджио Леоне (не указан в титрах).