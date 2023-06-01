В США выдали обрушившийся дом в Айове за атаку дрона в Москве

Американский телеканал Newsmax выдал съемку обрушившегося жилого дома в Айове за результат атаки дрона в Москве. Внимание на это обратили «ИноСМИ».

Издание опубликовало отрывок сюжета Newsmax. В нем ведущая программы новостей рассказывает об атаке беспилотников и повреждениях нескольких зданий в Москве, а ее слова сопровождаются видеороликом обрушившегося дома в США с надписями на английском на фоне здания.

Утром 30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки дронов несколько зданий получили незначительные повреждения. Два человека обратились к медикам, но серьезно никто не пострадал.