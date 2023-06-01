Обзор иноСМИ: Боррель о сигнале ЕС России и отказ ОПЕК пускать западных журналистов

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В США боятся «красного правого хука» России

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По мере таяния полярных льдов Россия, крупная арктическая держава, стремится сделать этот регион своим, пишет The New York Times. У Китая есть амбиции по созданию «полярного Шелкового пути», а НАТО присоединяет к себе Финляндию и Швецию; Вашингтон надеется, что это откроет альянсу новые возможности на Крайнем Севере.

Изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике как никогда раньше, открывая регион для более серьезных коммерческих и стратегических столкновений как раз в тот момент, когда Россия, Китай и Запад стремятся расширить свое военное присутствие там. В США опасаются, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Британией, нанеся НАТО «красный правый хук», перерезая морские пути и подводные кабели и угрожая восточному побережью США крылатыми ракетами.

Маска обвинили в планах вмешаться в выборы президента США

Американская конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортез считает, что владелец Twitter Илон Маск «прощупывает почву», чтобы вмешаться в выборы президента США в 2024 году, сообщает The Independent. Окасио-Кортез раскритиковала Маска за блокировку оппозиционных аккаунтов в преддверии выборов в Турции.

«Меня беспокоят выборы в следующем году, учитывая, что Маск поставил свой палец на чашу весов в Турции», - заявила конгрессвумен.

Маск, в свою очередь, объяснил, что власти Турции угрожали полностью заблокировать Twitter в стране, поэтому ему пришлось пойти на уступки.

ОПЕК не пустит западных журналистов на свои мероприятия

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не пригласила журналистов крупных западных медиа-групп присутствовать на встрече организации в Вене, сообщает Reuters. В частности, приглашения не получили корреспонденты агентств Reuters, Bloomberg и газеты The Wall Street Journal.

Журналисты этих изданий обычно освещают события, связанные с работой ОПЕК, подчеркивает Reuters. Министры ОПЕК+ (включает Саудовскую Аравию и Россию) соберутся 3-4 июня на своей регулярной встрече, проводимой раз в два года. Без приглашения журналисты не получат аккредитацию для входа в секретариат ОПЕК, где встречаются министры, и для участия в пресс-конференции по окончании встречи. Журналисты некоторых других СМИ, включая CNBC и ценовые агентства Argus и Platts, заявили, что получили приглашения от ОПЕК.

Рамафоса направит министров в страны G7 из-за обвинений США

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит высокопоставленную делегацию министров в страны Большой семерки (G7), «чтобы разъяснить неприсоединительную позицию ЮАР» в отношении украинского кризиса, сообщает BusinessLIVE.

В число посланников войдут министр международных отношений и сотрудничества Наледи Пандор, министр торговли, промышленности и конкуренции Эбрагим Патель, министр финансов Энох Годонгвана и министр канцелярии президента Кхумбудзо Нтсавхени. Решение направить министров в страны G7 было принято на фоне обвинений в сторону ЮАР - американский посол Рубен Бригети ранее обвинил страну в военной помощи России.

Боррель предупредил Россию о сигнале от ЕС

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС и их союзники направят России сигнал о своем единстве на саммите Европейского политического сообщества, который начался в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщает Reuters.