Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

Новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для российских путешественников. Об этом заявил глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, передает Demokraatti.

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Чиновник назвал такой исход очевидным и «само собой разумеющимся». Введенные в 2022 году ограничения прекратят работу вместе с действующим правительством, однако будут просто продлены.

Ранее сообщалось, что финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Кроме того, уточнялось, что санкции Евросоюза, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей), также легко обходятся россиянами.