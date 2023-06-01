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Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян

Новое правительство Финляндии продлит ограничения на въезд для российских путешественников. Об этом заявил глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, передает Demokraatti.

Финляндия продлит ограничения на въезд для россиян
© Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Чиновник назвал такой исход очевидным и «само собой разумеющимся». Введенные в 2022 году ограничения прекратят работу вместе с действующим правительством, однако будут просто продлены.

Ранее сообщалось, что финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Кроме того, уточнялось, что санкции Евросоюза, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей), также легко обходятся россиянами.

Кроме того, в феврале стало известно, что россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию — в 2022 году туристы подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы.

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