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Вучич рассказал, что не разговаривал с Путиным больше года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным больше года из-за того, что на Западе предвзято относятся к такому общению. Об этом Вучич рассказал в интервью итальянской газете La Stampa.

Вучич рассказал, что не разговаривал с Путиным больше года
© РИА Новости

"Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то", - заявил Вучич.

Он отметил, что не ведет беседы с лидером РФ из-за того, что "все сказали бы: "посмотрите на сербов".

"То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - отметил президент Сербии.

Вучич заявил, что Сербия планирует решительно защищать свой народ

Ранее Вучич заявлял, что Путин не делился с ним своими планами по поводу начала СВО на Украине, но это не было для него секретом. Также он отмечал, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России стало плохим для всех, в том числе и для принявших его. По его мнению, это решение МУС ведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

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