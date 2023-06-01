Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года

«Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», - заметил он.