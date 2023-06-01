Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года

Лукашенко: Запад тянул время и готовился к войне на Украине
Украинский конфликт начался задолго до вооруженного противостояния и Запад тянул время, чтобы подготовиться к войне. Об этом заявил сегодня на встрече с главами спецслужб стран СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет Sputnik.
«Запад тянул время, чтобы подготовится к войне на Украине, а нам надо просто успокоиться», - заявил глава государства.
Лукашенко также отметил, что абсолютно согласен со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает, что украинский кризис начался задолго до 2014 года.
«Я абсолютно согласен с президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот «коричневый» переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», - заметил он.
При этом, по мнению главы Белоруссии, обстановка и дальше будет накаляться из-за «нарастающей милитаризации стран блока НАТО и беспрецедентной концентрации войск» вблизи стран СНГ.
Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.