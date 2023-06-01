Польские дорожники переименовали «Калининград» в «Крулевец»

Польские дорожники начали менять таблички с указанием дороги до российского Калининграда на «Крулевец». Об этом сообщает издание gazeta.pl.

Работы начались в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью. Замена ведется на национальных дорогах 51 и 57, всего предстоит заменить 26 табличек.

Напомним, что комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».