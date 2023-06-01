Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели на королевскую свадьбу в Иорданию

Принц и принцесса Уэльские прибыли в Иорданию, чтобы посетить свадьбу принца Хусейна, сына королевы Рании. Торжество состоится сегодня, 1 июня. Об этом пишет Hello!.

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Букингемский дворец не подтвердил, что на свадьбе будут присутствовать члены британской королевской семьи, поэтому приезд Кейт Миддлтон и принца Уильяма на свадьбу принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф стал сюрпризом. Принц и принцесса Уэльские приехали в Иорданию без своих троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Это первое крупное международное мероприятие с участием членов других королевских семей, которое посещают принц Уильям и Кейт Миддлтон в этом году. Другие королевские гости тоже уже прибыли в Иорданию, например, королева Нидерландов Максима и ее дочь, принцесса Катарина, принцесса Хисако и принцесса Цугуко из Японии, кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри из Дании.

Наследный принц Хусейн и Раджва Аль Саиф поженятся в ходе исламской церемонии бракосочетания в садах дворца Захран в Аммане. На бракосочетании будут присутствовать около 140 гостей.