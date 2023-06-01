Лукашенко заявил об обострении обстановки вокруг СНГ
Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все сильнее накаляется, объединение пытаются растащить. Об этом заявил в четверг на встрече с участниками Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться. И нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас - России, Беларуси, центральноазиатских государств - потихоньку пытаются нас растащить. Мы этого не должны допустить", - сказал он.
Лукашенко добавил, что Запад использует для давления международное право, которое сам игнорирует, когда ему это выгодно. По словам президента Белоруссии, данные спецслужб СНГ свидетельствуют, что угрозы в отношении стран Содружества будут нарастать.