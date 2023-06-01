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Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, но ждет готовности к этому альянса

Украина готова стать членом НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее. Об этом заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский, выступая на брифинге со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО
© globallookpress.com

"Очень важно наше будущее в Евросоюзе. Украина готова к вступлению в НАТО, и мы ждем, когда альянс будет готов принять нас, - сказал Зеленский. - Гарантии безопасности очень важны не только для нас, но и для Молдавии".

Говоря о взаимодействии с Кишиневом, Зеленский отметил, что обсудит с Санду двусторонние отношения, а также собирается вскоре подписать ряд документов. При этом президент Украины не уточнил, какие именно документы.

В ходе выступления Зеленский также поблагодарил граждан Молдавии за помощь украинским беженцам.

Ранее в четверг президент Украины сообщил, что участвует в проходящем в Молдавии саммите Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, темами для обсуждения станут "коалиция истребителей, коалиция "Пэтриотов", ЕС, НАТО, "формула мира".

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