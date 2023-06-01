Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.

Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что абсолютно согласен с президентом России Владимиром Путиным о том, что «не мы начали» конфликт на Украине.

«Тот «коричневый» переворот, который произошёл. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — сказал Лукашенко.