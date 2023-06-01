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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года
© РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что абсолютно согласен с президентом России Владимиром Путиным о том, что «не мы начали» конфликт на Украине.

«Тот «коричневый» переворот, который произошёл. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — сказал Лукашенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России вынуждены были ответить на развязанную Киевом войну в Донбассе.

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