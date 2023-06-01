В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции

Член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортез заявила о том, что американский бизнесмен Илон Маск пытался вмешаться в выборы в Турции, передает Общественная служба новостей.

По данным издания, таким образом в конгрессе прокомментировали блокировку аккаунтов некоторых политических деятелей в социальной сети Twitter. Маска обвинили в исполнении просьбы правительства. Конгрессвумен также выразила опасение в том, как пройдут грядущие в 2024 году выборы президента страны.