В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области в третий раз за утро четверга, 1 июня, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал».

Также сирены снова раздались в Черниговской области.

До этого воздушную тревогу объявляли в Волынской, Ровненской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

В ночь на 1 июня сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районе города.