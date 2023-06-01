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В Киеве в третий раз за утро объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области в третий раз за утро четверга, 1 июня, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает «24 канал».

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Также сирены снова раздались в Черниговской области.

До этого воздушную тревогу объявляли в Волынской, Ровненской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

В ночь на 1 июня сообщалось о взрывах в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районе города.

В мае воздушную тревогу в Киеве объявляли более 20 раз.

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