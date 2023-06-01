Цзиньпин призвал силовиков готовиться к «наихудшему сценарию»

«Китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о сценариях «наихудшего случая» и подготовиться к «бурным морям», поскольку правящая Коммунистическая партия наращивает усилия по противодействию любым предполагаемым внутренним и внешним угрозам», — говорится в публикации.