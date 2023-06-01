Глава МИД Венгрии призвал НАТО не допустить прямой конфронтации с Россией

Решения, которые будут приняты в четверг на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло, не должны вести к прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на совещание со своими коллегами в столицу Норвегии.