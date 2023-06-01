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Глава МИД Венгрии призвал НАТО не допустить прямой конфронтации с Россией

Решения, которые будут приняты в четверг на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло, не должны вести к прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на совещание со своими коллегами в столицу Норвегии.

Глава МИД Венгрии призвал НАТО не допустить прямой конфронтации с Россией
© РИА Новости

"Мы надеемся, что сегодня никто не захочет отменять действующее решение, согласно которому необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации Россия - НАТО", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как ожидается, главы дипведомств стран Североатлантического альянса обсудят на неформальной встрече в Осло такие вопросы, как оказание военной помощи Украине, расходы на оборону, подготовка к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вильнюсе.

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