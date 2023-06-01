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Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в замке Мими в Молдове. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Там отметили, что приглашение Зеленского к участию в мероприятии было засекречено в целях безопасности. Кроме него приглашения направили главам 47 глав государств и правительств, а также председателю Евросовета Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберте Метсоле.

Главными темами саммита должны стать безопасность, энергетика и борьба изменением климата. Всего в рамках мероприятия будут четыре рабочих сессии. Встреча начнется с пленарного заседания, где лидеры стран выскажут свои позиции по разным темам.

Также особое внимание должны уделить двусторонним и многосторонним встречам. В частности, в Кишиневе запланированы переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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