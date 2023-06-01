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Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Турцию, чтобы обсудить членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в НАТО
© Lenta.ru

«Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс», — заявил он в ходе неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Норвегии.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, они в том числе обсуждали готовность Швеции вступить в НАТО. Американский чиновник также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента страны.

29 мая президент США Джо Байден обсудил с турецким коллегой вопрос о вступлении Швеции в НАТО. При этом 19 мая Эрдоган заявил о неготовности страны на данный момент принять Швецию в состав альянса из-за поддержки терроризма.

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