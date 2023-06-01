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ЕС запланировал передать Киеву «десятки миллиардов евро» до 2027 года

Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украины «на десятки миллиардов евро». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

ЕС запланировал передать Киеву «десятки миллиардов евро» до 2027 года
© globallookpress.com

С помощью нового плана ЕС стремится создать для поддержки Украины «более стабильную и предсказуемую основу».

В Евросоюзе решили изменить подход из-за критики со стороны союзников за «бессистемную» финансовую помощь Киеву. Другая цель инициативы - побудить союзников, в частности, США и Британию, взять на себя аналогичные долгосрочные обязательства по поддержке Украины.

Помощь, которая должна поступать в страну до 2027 года, будет увязана с проведением Украиной реформ и должным контролем за их выполнением.

Financial Times отмечает, что план может быть представлен уже в июне, но для его принятия потребуется согласие всех стран ЕС. Ранее Венгрия уже блокировала выделение новых траншей Киеву.

По данным Нацбанка Украины, за 2022 год Украина получила от западных стран помощь на 32,1 миллиарда рублей, 12 миллиардов из которых выделили США, восемь миллиардов - Евросоюз, 2,7 миллиарда - Международный валютный фонд (МВФ), 1,9 миллиарда - Канада.

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