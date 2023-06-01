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В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России

Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.

NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
© РИА Новости

НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.

Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.

Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.

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