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В ряде регионов Украины гремит тревога

Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Она звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В ряде регионов Украины гремит тревога
© globallookpress.com

Кроме того, сигнал тревоги гремит в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Таковы данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о серии взрывов на территории Киева. Всего за несколько минут в украинской столице прозвучало более десяти взрывов. Известно, что украинское ПВО пытались сбить баллистические ракеты, которые запускали с Брянщины.

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