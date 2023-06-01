В ряде регионов Украины гремит тревога
Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Она звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Кроме того, сигнал тревоги гремит в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Таковы данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о серии взрывов на территории Киева. Всего за несколько минут в украинской столице прозвучало более десяти взрывов. Известно, что украинское ПВО пытались сбить баллистические ракеты, которые запускали с Брянщины.