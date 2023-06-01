В ряде регионов Украины гремит тревога

Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Она звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о серии взрывов на территории Киева. Всего за несколько минут в украинской столице прозвучало более десяти взрывов. Известно, что украинское ПВО пытались сбить баллистические ракеты, которые запускали с Брянщины.