На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

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По его словам, в свое время удары очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины.

«Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — заявил секретарь СНБО.