На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».
По его словам, в свое время удары очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины.
«Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — заявил секретарь СНБО.
В настоящее время ВСУ работают ракетами по другим объектам, отметил Данилов. Он добавил, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow, находятся в компетенции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, когда и как.