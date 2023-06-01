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На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
© Википедия

По его словам, в свое время удары очередь дойдет до всех объектов, которые будут представлять угрозу для Украины.

«Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», — заявил секретарь СНБО.

В настоящее время ВСУ работают ракетами по другим объектам, отметил Данилов. Он добавил, что все вопросы, касающиеся использования Storm Shadow, находятся в компетенции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что украинские военные знают, что делать, когда и как.

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