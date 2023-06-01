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В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции

Член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортез обвинила американского предпринимателя Илона Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции. Об этом сообщает The Independent.

Маска обвинили в попытке вмешаться в выборы в Турции
© ТАСС

Таким образом она прокомментировала блокировку аккаунтов некоторых политиков в Twitter, владельцем которого является Маск, в начале мая по просьбе турецкого правительства.

«Меня беспокоят выборы в следующем году, учитывая, что Маск положил руку на чашу весов в Турции и тому подобное», — заявила конгрессвумен.

Как отмечает издание, о блокировках сообщалось 12 мая в аккаунте Global Government Affairs.

Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал нового владельца компании, предпринимателя Илона Маска за его подход к управлению соцсетью. В частности, он не согласен с идеей взимать восемь долларов в месяц за верификацию аккаунтов при помощи синей галочки: По словам Дорси, «плата как доказательство подтверждения личности — это ловушка».

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