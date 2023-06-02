Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 15.19 (совпадает с мск).
Утром воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР).
В ночь на 2 июня воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.
Накануне воздушная тревога была прозвучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты. По словам Путина, это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту.