Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 15.19 (совпадает с мск).

Утром воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР).

В ночь на 2 июня воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Накануне воздушная тревога была прозвучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.