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FT: журналистам Reuters и Bloomberg и WSJ отказали в приглашениях на встречу ОПЕК+ в Вене

Организаторы предстоящей 4 июня встречи государств ОПЕК+ в Вене отказались направлять приглашения журналистам Reuters и Bloomberg, а также газеты The Wall Street Journal. Об этом со ссылкой на источники сообщила в среду британская газета Financial Times (FT).

СМИ: журналистам Reuters, Bloomberg и WSJ отказали в приглашениях на встречу ОПЕК+
© globallookpress.com

Издание указывает, что причины произошедшего неизвестны. Представители ОПЕК и названных изданий либо не ответили на запросы FT, либо отказались давать комментарии. При этом собеседник газеты утверждает, что за необычным для ОПЕК решением стоял министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Сама FT и ряд других отраслевых изданий получили приглашения освещать предстоящее мероприятие.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в ходе воскресной встречи страны ОПЕК+ определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. Россия будет участвовать в этой дискуссии совместно с партнерами по альянсу.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти приняты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 3 апреля подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым на встрече в октябре прошлого года. При этом 2 апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.

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