В Израиле открыли новое месторождения газа

Министерство энергетики Израиля впервые за восемь лет объявило об открытии нового месторождения природного газа «Катлан» в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В марте прошлого года власти Израиля и Турции провели обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы. Стороны решили предметнее рассмотреть возникшую несколько лет назад идею о строительстве подводного трубопровода от израильского месторождения газа «Левиафан» (снабжает топливо Израиль, Иорданию и Египет) к территории Турции, и затем продлить ее до стран Южной Европы.