В Израиле открыли новое месторождения газа

Израиль впервые за восемь лет объявил об открытии нового месторождения газа
Министерство энергетики Израиля впервые за восемь лет объявило об открытии нового месторождения природного газа «Катлан» в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным министерства, объемы месторождения оцениваются в 68 млрд кубометров.
В публикации отмечается, что разрешение начать разработку «Катлана» выдано греко-британской энергетической компании Energean, которая пообещала дать старт как можно скорее.
«Существует потенциал для новых открытий в водах Средиземного моря», — заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Исраэль Кац
В марте прошлого года власти Израиля и Турции провели обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы. Стороны решили предметнее рассмотреть возникшую несколько лет назад идею о строительстве подводного трубопровода от израильского месторождения газа «Левиафан» (снабжает топливо Израиль, Иорданию и Египет) к территории Турции, и затем продлить ее до стран Южной Европы.