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Израиль впервые за восемь лет объявил об открытии нового месторождения газа

Министерство энергетики Израиля впервые за восемь лет объявило об открытии нового месторождения природного газа «Катлан» в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Израиле открыли новое месторождения газа
© газета.ру

Согласно данным министерства, объемы месторождения оцениваются в 68 млрд кубометров.

В публикации отмечается, что разрешение начать разработку «Катлана» выдано греко-британской энергетической компании Energean, которая пообещала дать старт как можно скорее.

«Существует потенциал для новых открытий в водах Средиземного моря», — заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Исраэль Кац

В марте прошлого года власти Израиля и Турции провели обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из РФ на юг Европы. Стороны решили предметнее рассмотреть возникшую несколько лет назад идею о строительстве подводного трубопровода от израильского месторождения газа «Левиафан» (снабжает топливо Израиль, Иорданию и Египет) к территории Турции, и затем продлить ее до стран Южной Европы.

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