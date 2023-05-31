Белый дом: вопрос об участии РФ в переговорах по урегулированию на Украине решает Киев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ответ на вопрос о том, должна ли РФ участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, должен дать украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

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«Необходимо работать с Украиной, поскольку президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») сказал: «Ничего об Украине без Украины», — сказал представитель американской администрации.

По мнению Кирби, условия проведения переговоров должны быть комфортны для Зеленского.

«А затем можно двигаться дальше, чтобы понять, может ли Россия быть частью этого процесса», — резюмировал он.