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Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям». Его слова приводит CNN.

Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям»
© ТАСС

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания партийной Комиссии по национальной безопасности. По словам Си Цзиньпина, сложность вопросов в данной области, с которыми сталкивается Китай, значительно возросла.

«Мы должны придерживаться рационального мышления и наихудшего сценария развития событий и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами, и бурными волнами, и даже опасными штормовыми морям», — заявил председатель КНР.

Он отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы и сил национальной безопасности. При этом особое внимание следует уделить повышению их эффективности в «реальных боевых действиях и практическом использовании», подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин в ходе саммита Китай-Центральная Азия в Сиане заявил, что мир нуждается в стабильной Центральной Азии. В связи с этим он призвал поддерживать безопасность и суверенитет в регионе.

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