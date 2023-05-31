Оценена вероятность изменения отношения к РФ при новом президенте Латвии

«В текущих условиях, я полагаю, что новое лицо в Латвии по большому счету не внесет никаких изменений [в отношениях] с Россией. Это не будет какой-то дополнительной эскалацией, но это также не будет и какой-то разрядкой в отношениях. Насколько президент Латвии играет существенную роль, насколько он способен менять политику государства? Роль определенная присутствует. Надо отметить, что это не британская королева, но тем не менее это говорящая голова, озвучивающая императивы, куда страна движется, в какую сторону она будет дальше развиваться», — считает политолог.