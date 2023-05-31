"Мы не говорим им (украинской стороне - прим. ТАСС), куда наносить или не наносить удары. Мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даем им советы и рекомендации. Мы даже проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий. Но в конечном итоге президент [Украины Владимир] Зеленский и его военное командование решают, что они собираются делать в военном плане <...>. Мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России", - сказал Кирби.