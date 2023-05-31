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ООН предложила начать подготовку к поставкам аммиака из РФ через Украину

ООН предложила Москве, Анкаре и Киеву начать подготовку к поставкам аммиака из России через Украину. Об этом сообщает Reuters.

ООН предложила начать подготовку к поставкам аммиака из РФ через Украину
© РИА Новости

«ООН предложила Москве, Анкаре и Киеву начать подготовку к поставкам российского аммиака через Украину», — говорится в тексте.

В Reuters отметили, что таким образом организация пытается «спасти сделку, позволяющую безопасный экспорт зерна из Черного моря». Кроме того план ООН заключается в том, чтобы провести переговоры о расширении зерновой сделки параллельно подготовительным мероприятиям. В организации рассчитывают включить в черноморскую сделку больше украинских портов и других грузов.

Турция и Украина уже согласились с новым предложением, но ответа от РФ пока нет, подчеркнули в Reuters.

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