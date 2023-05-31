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Си Цзиньпин призвал силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»

Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, следует подготовиться к «наихудшему сценарию», заявил глава КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что необходимо нарастить усилия по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, пишет CNN.

Си Цзиньпин призвал силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»
© Twitter

Председатель КНР пояснил, что в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности.

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По его словам, руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям.

В рамках подготовки, уточнил Си Цзиньпин, следует увеличить темпы модернизации системы нацбезопасности, добиться повышения эффективности сил и средств, повысить уровень образования в этой сфере.

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