Си Цзиньпин призвал силовиков подготовиться к «наихудшему сценарию»

Высокопоставленным чиновникам, отвечающим за национальную безопасность Китая, следует подготовиться к «наихудшему сценарию», заявил глава КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что необходимо нарастить усилия по противодействию как внутренним, так и внешним угрозам, пишет CNN.

Председатель КНР пояснил, что в настоящее время существенно осложнилось положение в сфере национальной безопасности.

По его словам, руководителям необходимо подготовиться к тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Соответственно, им нужно быть готовыми к серьезным испытаниям.