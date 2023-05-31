Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна
Будапешт попросил Евросоюз продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца 2023 года. Об этом «РИА Новости»
сообщили в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
Там отметили, что речь идет об ограничении импорта украинского зерна в пять стран Восточной Европы, которые «пострадали от зернового демпинга».
В Венгрии считают, что данная мера позволит перевозить зерно из Украины в период сбора урожая, «не перегружая непосредственно рынок этих государств».
Также Будапешт попросил у ЕС финансовой поддержки для местных фермеров в вывозе зерна со складов с целью освобождения места до начала сбора нового урожая.