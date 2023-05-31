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Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна

Будапешт попросил Евросоюз продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца 2023 года. Об этом «РИА Новости»

Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна
© РИА Новости

сообщили в министерстве сельского хозяйства Венгрии.

Там отметили, что речь идет об ограничении импорта украинского зерна в пять стран Восточной Европы, которые «пострадали от зернового демпинга».

В Венгрии считают, что данная мера позволит перевозить зерно из Украины в период сбора урожая, «не перегружая непосредственно рынок этих государств».

Также Будапешт попросил у ЕС финансовой поддержки для местных фермеров в вывозе зерна со складов с целью освобождения места до начала сбора нового урожая.

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