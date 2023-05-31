Эксперт назвала цель Запада в Косово

«Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии... Их (стран Запада – прим. ред.) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия», – заявила она.