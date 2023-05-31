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Эксперт назвала цель Запада в Косово

Профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева заявила, что цель Запада в Косово – создание общества без этнических сербов, чтобы создать условия для его признания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт назвала цель Запада в Косово
© globallookpress.com

Такое заявление Пономарева сделала во время круглого стола в медиацентре «Россия сегодня».

«Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии... Их (стран Запада – прим. ред.) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия», – заявила она.

Пономарева также считает, что Запад поставит вопрос о признании Сербией самопровозглашенного Косово прямо, когда в регионе не останется этнических сербов.

Ранее в Кремле заявили об абсолютной поддержке Сербии в конфликте в Косове.

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