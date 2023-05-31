Ошибка Шольца стала причиной инцидента в аэропорту Франкфурта

Ошибки канцлера ФРГ Олафа Шольца привели к тому, что неизвестный смог схватить его в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом пишет обозреватель Йозеф Хуфельшульте в статье для журнала Focus.

Отмечается, что некий мужчина при подъезде к аэропорту присоединился к кортежу канцлера на своем автомобиле и выехал вместе с ним на летное поле. Затем, когда машины остановились, он приблизился к правительственному лимузину и заключил Шольца в крепкие объятия.

Позднее нарушитель заявил, что принял кортеж за свадебную процессию.

Автор статьи пояснил, что канцлер Германии относится к особо охраняемым персонам. Ему надлежит строго соблюдать протокол безопасности, специально разработанный для государственных деятелей страны.

Вместе с тем, Шольц нередко его нарушает. В частности, в аэропорту он буквально выскочил из лимузина, не поставив в известность охранников. Это привело к тому, пояснил обозреватель, что неизвестный мужчина смог приблизиться к машине и крепко обнять канцлера.