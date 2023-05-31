Зеленский поблагодарил уходящего президента Латвии за "эффективную поддержку" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен своему латвийскому коллегу Эгилсу Левитсу, который оставит свой пост после 8 июля, за его помощь Киеву на фоне российской специальной военной операции. По его словам, президент Латвии, в частности, показал «эффективную поддержку» пути Украины в Евросоюз и НАТО.

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«Искренняя благодарность Эгилсу Левитсу за самоотверженную поддержку Украины <…> и эффективную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, он высоко оценил «смелые визиты» Левитса на Украину, несмотря на конфликт. Он также добавил, что благодарен президенту Латвии за его попытки консолидации мирового сообщества против России.