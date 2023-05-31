$80.99+0.3186.50-0.01

Зеленский поблагодарил уходящего президента Латвии за "эффективную поддержку" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен своему латвийскому коллегу Эгилсу Левитсу, который оставит свой пост после 8 июля, за его помощь Киеву на фоне российской специальной военной операции. По его словам, президент Латвии, в частности, показал «эффективную поддержку» пути Украины в Евросоюз и НАТО.

Зеленский поблагодарил уходящего президента Латвии за "эффективную поддержку" Украины
© газета.ру

«Искренняя благодарность Эгилсу Левитсу за самоотверженную поддержку Украины <…> и эффективную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, он высоко оценил «смелые визиты» Левитса на Украину, несмотря на конфликт. Он также добавил, что благодарен президенту Латвии за его попытки консолидации мирового сообщества против России.

Ранее избранный президент Латвии, глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что готов при необходимости общаться на русском языке, но не поддерживает призывов к русификации государства. По его словам, он собирается работать над устранением раскола в обществе из-за конфликта на Украине.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий