Пашинян может принять участие в инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян , возможно, прибудет в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее в СМИ сообщалось, что не менее 20 глав государств будут присутствовать на инаугурации Эрдогана в Анкаре. Среди них будут президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Кроме того, на церемонию приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.