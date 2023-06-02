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Премьер-министр Армении Пашинян может принять участие в инаугурации Эрдогана – СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, возможно, прибудет в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Пашинян может принять участие в инаугурации Эрдогана
© РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что не менее 20 глав государств будут присутствовать на инаугурации Эрдогана в Анкаре. Среди них будут президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Кроме того, на церемонию приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россию на инаугурации представит спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны 1 июня. Глава Высшего избирательного совета Ахмет Йенер добавил, что комиссия рассмотрела все возражения относительно прошедших в Турции выборов.

Отмечалось, что Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

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