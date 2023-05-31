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Берлин отзывает разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ

Берлин принял решение об отзыве разрешения на деятельность четырех из пяти генконсульств России в ФРГ. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

«Принято решение на условиях взаимности - с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении», - подчеркнул он.

Отмечается, что власти закроют до ноября генконсульства ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений ФРГ в России.

Российские военные уничтожили последний боевой корабль Украины

T.me/rbc_news

Российские военные 29 мая уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины - «Юрий Олефиренко». Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Военные рассказали, что «Юрий Олефиренко» был уничтожен в результате удара высокоточным оружием по стоянке военных кораблей в порту Одессы.

Ранее об уничтожении корабля сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. Он писал, что на корабле в результате удара начался пожар и сдетонировали боеприпасы, находившиеся в трюме. После этого «Юрий Олефиренко» затонул.

СМИ: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский приедут к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану после его инаугурации. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники своей корреспондентки Ханде Фират.

По ее словам, многие главы иностранных государств подтвердили информацию, что будут присутствовать на церемонии инаугурации 3 июня.

Фират подчеркнула, что Путин совершит «отдельный и специальный» визит в Турцию, а позже на встречу с Эрдоганом приедет Зеленский.

В Белом доме заявили, что Украина начнет контрнаступление против России летом

В Белом доме заявили, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

В Вашингтоне заверили, что находятся в контакте с украинской стороной с начала планирования этого нападения и готовят новые поставки вооружений.

Украина на протяжении нескольких месяц заявляет, что готовит контрнаступление против России. Цель этих атак — вернуть все потерянные территории, в том числе Крым.

Shot: британский беспилотник Malloy Aeronautics T150 сбит в Курской области

Malloy Aeronautics

Британский беспилотник Malloy Aeronautics T150 был сбит в небе над Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, БПЛА Malloy впервые залетел на территорию приграничного региона России. Британия передала эти беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ) для доставки грузов на линию соприкосновения, но украинские солдаты используют их для атак. Malloy может пролететь до 70 км с тремя минами калибром 82 мм.

Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем в сфере поставок газа

Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Предполагается, что данный маршрут увеличит ежегодный объем поставок российского газа в Поднебесную на 10 млрд кубов, и общий их объем достигнет 48 млрд кубометров в год. Его реализация придаст импульс социально-экономическому развитию дальневосточных регионов, заявили в кабмине.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года.

В ЕС оценили планы Украины по вступлению в союз за два года

Legion-Media.ru

Новый посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что план Киева по вступлению в ЕС за два года «слишком оптимистичен». Об этом она рассказала в интервью Denník N.

В то же время, комментируя процесс вступления Украины в ЕС, Матернова заявила, что Киев «может значительно удивлять своими темпами».

«То, что обычно занимает годы, для них занимает месяцы. А то, что занимает месяцы, требует часов», - отметила дипломат.

Она допустила, что в декабре 2023 года Украина и ЕС начнут официальные переговоры о членстве. Матернова подчеркнула, что точные временные рамки вступления Киева в Евросоюз она назвать не может.

Лавров призвал посла США не лезть в отношения России и ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения ЮАР в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — резюмировал министр, добавив, что Россия, в отличие от США, которые накачивают Украины западным оружием, не нарушает международное право.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети ранее обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, США уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы.

Россия усилит свое присутствие на Шпицбергене

Россия проводит мероприятия по усилению своего присутствия на архипелаге Шпицберген, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в среду в ходе заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии Госсовета по направлению "Транспорт".

Правительство РФ год назад передало министерству в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в 3 раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.

Прокуратура нашла у Елены Блиновской собственный яхт-клуб

Прокуратура выявила у семьи блогера Елены Блиновской собственный яхт-клуб на Волге. Как сообщает Telegram-канал 112, он не был должным образом оформлен.

Круглогодичный глэмпинг под названием «Точка Немо» находится в Некрасовском районе Ярославской области. Он представляет собой стоянку с деревянными домиками, рестораном, баней и причалом.