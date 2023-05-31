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Новый президент Латвии Ринкевич заявил, что готов общаться на русском языке

Избранный президент Латвии, глава МИД республики Эдгар Ринкевич рассказал, каким видит свое президентство, которое должно стартовать после инаугурации 8 июля, передает Delfi.

Новый президент Латвии призвал к «латышизации» страны вместо русификации
© globallookpress.com

По его словам, в первую очередь он будет занимать политический нейтралитет в качестве главы государства и покинет правящую партию "Новое единство".

Как отметил Ринкевич, до вступления в должность он продолжит выполнять обязанности главы МИД Латвии. Он также добавил, что в качестве президенте будет противодействовать "российской пропаганде" и работать над устранением раскола в обществе из-за конфликта на Украине.

"Диалог, разговор, максимальный позитивизм в отношении того, как обращаться к сбитым с толку людям или тем, кто еще не понял, к какому миру они принадлежат", - пояснил Ринкевич.

Отвечая на вопрос о русскоязычных гражданах Латвии он указал, что готов при необходимости общаться на русском языке. Однако, Ринкевич отдельно отметил, что не поддерживает призывов к русификации государства.

"Это не означает умаление важности государственного языка. Что касается языковых требований в Латвии, то мы на правильном пути, настаивая на том, что при приеме на работу человека нельзя требовать знания русского языка. Когда я иногда слышу призыв к русификации Латвии, я призываю к латышизации", - подчеркнул Ринкевич.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии с третьей попытки избрал Ринкевича президентом республики.

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