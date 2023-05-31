Новый президент Латвии призвал к «латышизации» страны вместо русификации

"Это не означает умаление важности государственного языка. Что касается языковых требований в Латвии, то мы на правильном пути, настаивая на том, что при приеме на работу человека нельзя требовать знания русского языка. Когда я иногда слышу призыв к русификации Латвии, я призываю к латышизации", - подчеркнул Ринкевич.