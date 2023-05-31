$80.99+0.3186.50-0.01

В Казахстан вернули активы по делу племянника Назарбаева на сумму более $1 млрд

Агентство по противодействию коррупции в Казахстане сообщило, что правоохранительные органы страны вернули туда средства на сумму более 464 млрд тенге (более $1 млрд), связанные с делом о незаконно приобретенных и выведенных активах племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы. Об этом говорится на сайте правительства страны.

В Казахстан вернули активы по делу племянника Назарбаева
© Газета.Ru

"Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути", — сказано в сообщении.

Ранее Назарбаев заявил, что суд вынес справедливое решение в отношении его племянника Кайрата Сатыбалдыулы, приговоренного к шести годам заключения по делу о хищениях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий