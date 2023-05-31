В Казахстан вернули активы по делу племянника Назарбаева

"Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути", — сказано в сообщении.